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Марта Бондаренко, редактор ленты

Митрополиту УПЦ МП Павлу на два месяца продлили домашний арест

Митрополиту УПЦ МП Павлу на два месяца продлили домашний арест
Фото: СБУ

Соломенский райсуд Киева продлил домашний арест бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.

Меру пресечения продлили на два месяца.

Накануне в соцсетях и СМИ распространили информацию, что митрополиту Павлу якобы не продлили меру пресечения. В Киевской областной прокуратуре опровергли эту информацию.

СМИ писали, что 29 июня митрополита видели в лавре, где он общался с верующими.

Бывший настоятель Киево-Печерской лавры имеет обязательства круглосуточного пребывания под домашним арестом, срок которого истекает 1 июля 2023 года. На 11:00 в Соломенском суде было назначено заседание по продлению домашнего ареста.

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Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила митрополиту УПЦ о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 161 УКУ), а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности (ст. 436-2 УКУ).

Митрополиту УПЦ МП грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Также СБУ опубликовала перехват телефонных разговоров митрополита Павла. На аудиозаписях он радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл войной Америки и России до последнего украинца. А еще митрополит заявлял, что Украина сама виновата в войне, потому что якобы спровоцировала Москву.

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Ранее межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем на территории лавры условий об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества. На основании этого Киево-Печерская лавра расторгла договор аренды с УПЦ МП и дала монахам время до 29 марта полностью освободить здания и территорию заповедника.

Но митрополит Павел заявил, что его церковь не намерена покидать лавру, по крайней мере до окончания судебных разбирательств.

Киево-Печерская лавра, Суд, УПЦ МП
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