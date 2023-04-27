Если бы в Украине запретили московский патриархат, в УПЦ МП началась бы революция – религиовед

Прошел почти месяц с тех пор, как государство приняло решение о расторжении с представителями УПЦ МП аренды помещений Киево-Печерской лавры. За это время произошло немало событий, монахи московского патриархата препятствовали проверкам комиссии от Минкульта и отказывались добровольно покидать стены лавры.

Журналист Фактов ICTV пообщался с религиоведом, доктором философских наук, профессором кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова Юрием Черноморцем, пытаясь выяснить, правильны ли действия власти и, самое главное, что делать с УПЦ МП – об этом читайте в материале.

Религиовед считает, что в ситуации с Киево-Печерской лаврой украинской власти необходимо было действовать решительнее, начиная с 2014 года, когда после начала боевых действий в Донецкой области монахи УПЦ МП вели активную пропагандистскую кампанию против Украины.

– Депутатам необходимо принять законопроект, который подан Кабинетом министров. Он предусматривает запрет в Украине деятельности любых религиозных организаций связанных с московским патриархатом. Связанных с любыми центрами в стране-агрессоре. Поэтому, соответственно, тогда бы мы имели значительно более жесткое правовое поле. Мы могли бы судить не только за коллаборационизм, оправдание российской агрессии, разжигание межрелигиозной вражды. Но и, соответственно, применить законные правовые санкции за саму принадлежность к Московскому патриархату, – рассказывает Юрий Черноморец. – Надо арестовывать руководителей этой религиозной организации. Судить их за то, что с сентября 2014 года они вели систематическую информационную войну против Украины. И на этой основе совершали очень много преступлений: коллаборационизм, разжигание межрелигиозной вражды, оправдание российской агрессии.

По словам профессора, когда началась агрессия России против Украины, в лавре монашество разделилось пополам. Более половины монахов активно выступали против позиции митрополита Павла, который оправдывал российскую агрессию.

Религиовед отметил, что на отдельные общины, монастыри, семинарии давить нельзя. Надо привлечь этот потенциал и воспользоваться ситуацией. Вместо того чтобы совершать действия, которые сплачивают верующих УПЦ МП вокруг пророссийских своих руководителей.

– Наше государство почему-то не умеет использовать такую возможность. Вместо того чтобы брать, скажем, и запрещать эту религиозную организацию в целом, и ставить это большинство лаврских монахов в такую правовую ситуацию, что хочешь — не хочешь, но какая-то из форм самостоятельности от Москвы. Или с ПЦУ, или самостоятельно! И, соответственно, без владыки Павла.

Наше государство начинает запрещать “по капельке” что-то: тут запретили, тут запретили. Тогда люди начинают защищаться, начинают сплачиваться даже вокруг таких одиозных лидеров, как владыка Павел. Этого нельзя делать, рассказывает религиовед, и подчеркивает, если бы в Украине запретили Московский патриархат — то мы бы увидели церковную революцию изнутри УПЦ МП на всех уровнях. Но ситуация не безнадежна, считает Черноморец.

– Половина священства этой церкви требует суда над патриархом Кириллом. А половина желает автокефалии. 72% верующих этой религиозной организации хотят полного разрыва с Москвой.

Напомним, согласно договору, заключенному 19 июля 2013 года, мужской монастырь УПЦ МП имел право безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

В начале марта указом президента и постановлением Кабмина была создана межведомственная рабочая группа, которая установила нарушение монастырем условий об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества. На основании этого Киево-Печерская лавра расторгла договор аренды с УПЦ МП и дала монахам время до 29 марта полностью освободить здания и территорию заповедника.

В ответ на это митрополит Павел заявил, что его церковь не намерена покидать лавру, по крайней мере до окончания судебных разбирательств, мол, во время действия военного положения украинская власть не имеет права разрывать договор аренды.

30 марта в Киево-Печерской лавре начала работу совместная комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Впрочем, представители УПЦ МП всячески пытались препятствовать специалистам и не допускали их на территорию лавры. А когда комиссия уже вместе с правоохранителями смогла попасть на территорию святыни, то начала фиксировать многочисленные нарушения монахами правил пользования зданиями заповедника Киево-Печерская лавра.

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