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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Митрополиту УПЦ МП Павлу оголошена нова підозра – СБУ

Митрополиту УПЦ МП Павлу оголошена нова підозра – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України оголосила нову підозру митрополиту УПЦ (МП), настоятелю Києво-Печерської Лаври Павлу (Петро Лебідь), згідно з якою у правоохоронців з’явились нові факти, що вказують на ведення підривної діяльності проти України.

СБУ задокументували, що за день до оголошення йому першої підозри митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому він заперечив існування України як суверенної держави.

Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України “громадянським конфліктом”, який триває з 2014 року.

Була також проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Як повідомили правоохоронці, санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ще 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу вручили підозру в “порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань” та “глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України”.

Після цього суд відправив Петра Лебедя під цілодобовий домашній арешт через підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії проти України.

Наприкінці червня митрополиту Павлу на два місяці був продовжений домашній арешт.

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Джерело: СБУ
Києво-Печерська лавра, СБУ, УПЦ МП
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