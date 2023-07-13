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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Повітряних силах розповіли, скільки пілотів Україні треба перевчити на літаках F-16

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Україні потрібно декілька десятків пілотів, які зможуть літати на американських винищувачах F-16.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, в Україні є багато молодих, але досвідчених, з великим нальотом годин, пілотів. Вони мають бойовий досвід та володіють англійською мовою. Саме вони будуть першими навчатися керувати F-16.

Вже підготували першу групу пілотів для відправлення на навчання.

– Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію – зі старої радянської техніки пересісти на західну, – наголосив Юрій Ігнат.

Він нагадав, що Україні потрібно декілька ескадрилей літаків, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе та ракет, допомагати наземним силам просуватися та прикривати наше морське узбережжя.

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Щодо самої підготовки пілотів, то все залежатиме від рівня досвіду кожного пілота. Хтось буде спочатку проходити наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів.

Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках – цей процес навчання буде довгим, наголошує Юрій Ігнат.

Для тих пілотів, які одразу сядуть в F-16, процес навчання буде коротшим.

– Перспектива навчання наших пілотів буде довгострокова. Ми повинні усіх наших пілотів навчити. І надалі повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки, – заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує у серпні розпочати навчання 20 українських пілотів.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, Юрій Ігнат
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