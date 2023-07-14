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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мелитопольское направление: бойцы подразделения Кара-Даг продвинулись на 1 700 метров

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

На Мелитопольском направлении спецназовцы Нацгвардии Кара-Даг во взаимодействии с подразделениями ВСУ за неделю продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

– Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов. Это только в течение прошедшей недели, – сказал он.

Уршалович отметил, что противник в свою очередь пытался контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение, впрочем, без успеха.

Также военный рассказал, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают давить на противника.

– Ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий, – отметил заместитель директора.

Напомним, Вооруженные силы Украины активно атакуют врага по разным направлениям. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили более полутысячи российских оккупантов и сожгли более сотни единиц вражеской техники. В частности 24 артсистемы, 31 БпЛА, девять бронированных машин и пять танков.

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Война в Украине, контрнаступ, Нацгвардия
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