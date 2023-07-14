Мелитопольское направление: бойцы подразделения Кара-Даг продвинулись на 1 700 метров
На Мелитопольском направлении спецназовцы Нацгвардии Кара-Даг во взаимодействии с подразделениями ВСУ за неделю продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.
– Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов. Это только в течение прошедшей недели, – сказал он.
Уршалович отметил, что противник в свою очередь пытался контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение, впрочем, без успеха.
Также военный рассказал, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают давить на противника.
– Ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий, – отметил заместитель директора.
Напомним, Вооруженные силы Украины активно атакуют врага по разным направлениям. Только за минувшие сутки украинские военные уничтожили более полутысячи российских оккупантов и сожгли более сотни единиц вражеской техники. В частности 24 артсистемы, 31 БпЛА, девять бронированных машин и пять танков.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова