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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Мелітопольський напрямок: бійці підрозділу Кара-Даг просунулися на 1700 метрів

Військовий ЗСУ керує дроном
Фото: Getty Images

На Мелітопольському напрямку спецпризначенці Нацгвардії Кара-Даг у взаємодії з підрозділами ЗСУ за тиждень просунулися на 1700 метрів на південь та південний-схід.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії  України Микола Уршалович.

– Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків і артилерії й шість авіаударів. Це тільки протягом тижня що минув, – сказав він. 

Уршалович зазначив, що противник своєю чергою намагався контратакувати, аби відновити втрачене положення, втім без успіху.

Також військовий розповів, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на противника. 

– Ведеться активна розвідка та  вогневе ураження на всю глибину оборони противника, з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій, – зазначив заступник директора.

Нагадаємо, Збройні сили України активно атакують ворога по різних напрямках. Тільки за минулу добу українські військові знищили понад пів тисячі російських окупантів та спалили понад сотню одиниць ворожої техніки. Зокрема 24 артсистеми, 31 БпЛА, дев’ять броньованих машин та п’ять танків.

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