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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Штурм оккупантов на Бахмутском направлении не удался: одни погибли, другие – разбежались

Удар по окупантах на Бахмутському напрямку

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники сорвали попытку штурма российских оккупантов на Бахмутском направлении.

По словам генерала-полковника, большая группа захватчиков собиралась идти на штурм утром.

Однако аэроразведчики 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского обнаружили их еще ночью и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона.

Точными ударами удалось уничтожить вражеские боеприпасы. Детонация БК продолжалась до утра.

Кроме того, от огня артиллерии часть пехоты погибла. Некоторые россияне разбежались.

Напомним, что накануне Силы обороны, несмотря на удары авиации и артиллерии РФ, успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки на Бахмутском направлении.

Также плотный огонь вражеской артиллерии не помешал украинским защитникам отбить атаки войск РФ в районе Першотравневого на Авдеевском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сырский

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, РФ
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