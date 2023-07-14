ЗСУ спалили вже 8 тис. ворожих ББМ: втрати РФ на 14 липня 2023

Упродовж доби Збройні сили України знищили понад пів тисячі російських окупантів та спалили понад сотню одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 14 липня 2023

особового складу ‒ близько 236 590 (+550),

танків ‒ 4 097 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9),

артилерійських систем – 4 449 (+24),

реактивних систем залпового вогню – 680 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 423 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 310,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),

крилатих ракет ‒ 1 273 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24),

спеціальної техніки ‒ 662 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.