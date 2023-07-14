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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ спалили вже 8 тис. ворожих ББМ: втрати РФ на 14 липня 2023

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили понад пів тисячі російських окупантів та спалили понад сотню одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 14 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 236 590 (+550),
  • танків ‒ 4 097 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9),
  • артилерійських систем – 4 449 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 680 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 423 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 310,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),
  • крилатих ракет ‒ 1 273 (+2),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24),
  • спеціальної техніки ‒ 662 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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