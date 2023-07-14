Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ спалили вже 8 тис. ворожих ББМ: втрати РФ на 14 липня 2023
Упродовж доби Збройні сили України знищили понад пів тисячі російських окупантів та спалили понад сотню одиниць ворожої техніки.
Втрати РФ на 14 липня 2023
- особового складу ‒ близько 236 590 (+550),
- танків ‒ 4 097 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 8 008 (+9),
- артилерійських систем – 4 449 (+24),
- реактивних систем залпового вогню – 680 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 423 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 783 (+31),
- крилатих ракет ‒ 1 273 (+2),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 019 (+24),
- спеціальної техніки ‒ 662 (+10).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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