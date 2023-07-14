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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина на пути в НАТО провела первые консультации по формированию Годовой национальной программы

прапори НАТО та України
Фото: Depositphotos

Украина провела ряд консультаций по формированию адаптированной Годовой национальной программы (ГНП). После саммита НАТО в Вильнюсе ГНП станет программой, по которой будет формироваться прогресс Украины относительно будущего членства в военно-политическом блоке.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, сегодня Украина ведет консультации по формату новой Годовой национальной программы, который планируется принять в двустороннем формате с рядом государств. Она добавила, что “это будет очень короткая программа”.

— На полях саммита президент и я провели несколько двусторонних встреч, где мы проговаривали этот вопрос. И собственно, договорились, что в первую очередь будем концентрироваться на блоках, касающихся взаимосовместимости и невоенной поддержки Украины, — заявила Стефанишина.

Вице-премьер пояснила, что это будет касаться развития систем, которые будут взаимосовместимыми с системами НАТО. Речь идет о противовоздушной обороне, управлении “определенными ресурсами”, медицинской реабилитации и имплементации стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны.

— Поэтому это наш приоритет до Вашингтонского саммита как минимум. И уже договорились, что со следующей недели начнем формировать видение. Но прежде всего это — образование дорожной карты взаимосовместимости. Она уже подготовлена нами с Альянсом и определенным образом была для нас представлена, — отметила Стефанишина.

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Справочно. Годовая национальная программа сотрудничества Украина — НАТО (ГНП) является документом, определяющим реализацию реформ в Украине при поддержке НАТО. Формат ГНП инициирован решением Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел 3 декабря 2008 года и утвержден указом президента Украины 12 мая 2009 года.

Выполнение Украиной Годовой национальной программы является исключительной практикой в отношениях НАТО с другими странами. Президент Украины утверждает ГНП и подготовленный правительством План мероприятий по ее выполнению. Программа и План содержат 5 разделов: политические и экономические вопросы, оборонные и военные вопросы, ресурсные вопросы, вопросы безопасности и правовые вопросы.

Отметим, что саммит НАТО в Вильнюсе упростил путь Украины в Альянс, лишив официальный Киев требования по реализации Плана действий по членству (ПДЧ).

При этом лидеры стран-членов НАТО заявили, что для вступления Украины в Организацию Североатлантического договора нужно реализовать реформы.

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Украина на пути в НАТО провела первые консультации по формированию Годовой национальной программы

Война в Украине, НАТО, Ольга Стефанишина
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