НАТО без Украины уже не представить: Зеленский провел совещание по итогам саммита в Вильнюсе
В четверг, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
В нем приняли участие международники, представители правительства и Офиса главы государства.
— Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды, — написал Зеленский в Telegram.
Президент сообщил, что Украина работает над содержательным наполнением Совета Украина-НАТО, готовит заключение двусторонних договоров по гарантиям безопасности, а также готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.
— Уже не представить НАТО без Украины, и постоянно будем добавлять нашему сотрудничеству силы, — подытожил Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял, что саммит в Вильнюсе убрал все споры относительно будущего членства Украины в Альянсе.
Он отметил, что впервые за время независимости был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк