НАТО без Украины уже не представить: Зеленский провел совещание по итогам саммита в Вильнюсе

В четверг, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

В нем приняли участие международники, представители правительства и Офиса главы государства.

— Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды, — написал Зеленский в Telegram.

Президент сообщил, что Украина работает над содержательным наполнением Совета Украина-НАТО, готовит заключение двусторонних договоров по гарантиям безопасности, а также готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

— Уже не представить НАТО без Украины, и постоянно будем добавлять нашему сотрудничеству силы, — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что саммит в Вильнюсе убрал все споры относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Он отметил, что впервые за время независимости был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.