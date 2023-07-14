Україна на шляху в НАТО провела перші консультації з формування Річної національної програми

Україна провела низку консультацій щодо формування адаптованої Річної національної програми (РНП). Після саміту НАТО у Вільнюсі РНП стане програмою, за якою буде формуватись прогрес України щодо майбутнього членства у військово-політичному блоці.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, сьогодні Україна веде консультації щодо формату нової Річної національної програми, який планується ухвалити у двосторонньому форматі з низкою держав. Вона додала, що “це буде дуже коротка програма”.

– На полях саміту президент і я провели кілька двосторонніх зустрічей, де ми проговорювали це питання. І власне, домовились, що в першу чергу будемо концентруватись на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової підтримки України, – заявила Стефанішина.

Віцепрем’єрка пояснила, що це буде стосуватись розбудови систем, які будуть взаємосумісними із системами НАТО. Йдеться про протиповітряну оборону, управління “певними ресурсами”, медичну реабілітацію та імплементацію стандартів НАТО в секторі безпеки й оборони.

– Тому це наш пріоритет до Вашингтонського саміту як мінімум. І вже домовились, що з наступного тижня почнемо формувати бачення. Але насамперед це – утворення дорожньої карти взаємосумісності. Вона вже підготовлена нами з Альянсом і певним чином була для нас представлена, – зазначила Стефанішина.

Довідково. Річна національна програма співробітництва Україна — НАТО (РНП) є документом, що визначає реалізацію реформ в Україні за підтримки НАТО. Формат РНП ініційовано рішенням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 3 грудня 2008 року та затверджено указом президента України 12 травня 2009 року.

Виконання Україною Річної національної програми є виключною практикою у відносинах НАТО з іншими країнами. Президент України затверджує РНП та підготовлений урядом План заходів щодо її виконання. Програма та План містять 5 розділів: політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання безпеки та правові питання.

Зазначимо, що саміт НАТО у Вільнюсі спростив шлях України в Альянс, позбавивши офіційний Київ вимоги щодо реалізації План дій щодо членства (ПДЧ).

При цьому лідери країн-членів НАТО заявили, що для вступу України в Організацію Північноатлантичного договору потрібно реалізувати реформи.

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