Когда мы усвоим урок последних 20 лет общения с Путиным? Джонсон раскритиковал лидеров НАТО

Бывший британский премьер-министр и большой друг Украины Борис Джонсон резко раскритиковал решение лидеров стран НАТО, которым не приглашать Украину в военно-политический блок во время саммита в Вильнюсе.

Как экс-премьер написал в своей колонке в издании DailyMail, Западу следует быть сильным и положить конец пустословию, приняв Украину в НАТО как можно быстрее.

— Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО, — начал он.

Джонсон подчеркнул, что лидеры Альянса должны были показать, что их ни в коем случае не пугает президент РФ Владимир Путин и бряцание оружием Кремля.

— Они должны были показать, что страны НАТО признают безмерность украинской жертвы и те обязательства, которые это накладывает на нас на Западе, и должны были дать соразмерный ответ. Более 500 дней украинцы сопротивляются наступлению России, которое они ничем — повторяю, ничем — не спровоцировали. Их города подвергаются беспорядочным бомбардировкам, женщин насилуют, детей похищают, а в Крыму существуют лагеря, где военнопленных мужчин систематически кастрируют. Считается, что погибло более 100 тыс. украинских военнослужащих и бесчисленное количество мирных жителей, а десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, — написал Джонсон.

Он подчеркнул, что лидерам стран НАТО стоило выразить коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины, в ходе которого не пострадал и не погиб ни один солдат НАТО, “потому что мы в странах НАТО знаем — и постоянно говорим, — что украинцы сражаются за всех нас”.

По словам экс-премьера Британии, именно своей нерешительностью Запад побудил Путина вторгнуться в Украину.

— Ни одна страна не сделала и не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна больше не нуждается в членстве в НАТО, — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что от военно-политического блока требовалось лишь предоставить официальному Киеву четкий график, указывающий, что Украину ждут в Альянсе сразу после войны.

— Все, что украинцы получили на этой неделе, — это “приглашение” вступить в НАТО, “когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия”. Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование. Когда союзники согласны? Когда условия соблюдены? Согласно бухарестским выводам, союзники обо всем этом договорились еще 15 лет назад! — написал Джонсон, говоря о Будапештском меморандуме.

Британский политик подчеркнул, что Украина лишена формальных гарантий безопасности по Статье 5 НАТО, а потому глава Кремля продолжит свой террор.

— Когда мы усвоим урок последних 20 лет общения с Путиным? Пока он думает, что есть шанс вернуть Украину обратно в орбиту Москвы — пока он думает, что может воссоздать Советский Союз, — он будет пытаться, — написал Джонсон.

Бывший глава правительства Британии добавил, что его страна “жестко проводит закулисную компанию” и стремится установить график вступления Украины в НАТО, а нежелание по принятию такого решения “лежит не в Лондоне”, заключил он.

Борис Джонсон подчеркнул, что главной проблемой нерешительности со стороны стран НАТО является вера в мирные переговоры с агрессором.

— Они считают, что сейчас мы должны быть искусно двусмысленными, потому что они думают, что вопрос о членстве Украины в НАТО еще может быть частью сделки. Вы можете заключить сделку с Путиным, думают они: вы выводите свои войска, и мы не дадим Украине вступить в НАТО. Это безумие. На протяжении всей этой войны Запад имел тенденцию повторять одну и ту же ошибку снова и снова: переоценивать Путина и недооценивать Украину, — написал он.

Джонсон также подчеркнул, что Запад должен предоставить украинцам воздушное прикрытие — истребители F-16.

Также бывший премьер напомнил, что безопасность и стабильности, которая предусматривается 5-й статьей НАТО ранее сработала для стран Балтии и Восточной Европы.

— Теперь это единственный путь вперед для Украины. Пришло время быть сильными, покончить со скупыми проволочками — и как можно быстрее ввести Украину в НАТО, — резюмировал он.

Источник : Daily Mail

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