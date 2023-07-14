За закрытыми дверями решительно говорят, что Украина станет членом НАТО — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что несмотря на то, что в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе нет четких слов о нашем приглашении в Организацию Североатлантического блока, Украина все же получила четкие заверения, что мы там будем.

Об этом глава МИД рассказал в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

Дмитрий Кулеба в целом положительно оценил результаты саммита НАТО в Вильнюсе, хотя в коммюнике нет четких слов о нашем приглашении в блок в определенные сроки.

По мнению министра, на саммите в Вильнюсе Киеву удалось преодолеть психологический барьер, и Украину реально видят будущим членом НАТО.

— С одной стороны, они (члены блока — Ред.) не сделали квантового рывка. Но с другой — я вижу, что этот квантовый рывок неизбежен, и он произойдет раньше, чем нам кажется. За закрытыми дверями все спокойно и уверенно говорят: Не волнуйтесь, вы будете членом НАТО, — заявил министр иностранных дел.

По мнению главы МИД, главные партнеры Украины опасаются быстрого присоединения нашей страны к НАТО, хотя все уверены, что мы непременно станем членом блока.

За 48 часов до начала саммита в тексте коммюнике вообще не должно было быть слов о нашем приглашении, отметил Дмитрий Кулеба. Однако благодаря аргументированным переговорам с партнерами, в частности с Соединенными Штатами и Германией, удалось убедить их, что слово “приглашение” может быть в тексте.

На вопрос Вадима Карпьяка, не будет ли приглашение Украины в НАТО неким рычагом давления на Россию во время будущих мирных переговоров, министр иностранных дел отметил, что президент США Джо Байден за закрытыми дверями четко заявил, что ни у кого не должно быть сомнений, что Украина будет членом Североатлантического блока.

Если Байден делает такое заявление, то очевидно он берет на себя политическое обязательство, считает Дмитрий Кулеба.

Напомним, что на саммите в Вильнюсе объявили о дальнейшей военной поддержке Украины, создании Совета Украина — НАТО и отмене плана действий по членству. В то же время Украина так и не получила приглашение стать членом блока и не услышала о конкретных временных рамках вступления. Президент Владимир Зеленский назвал результаты “хорошими, но не идеальными”.

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