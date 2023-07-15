Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років спілкування з Путіним? Джонсон розкритикував лідерів НАТО

Колишній британський прем’єр-міністр і великий друг України Борис Джонсон різко розкритикував рішення лідерів країн НАТО, яким не запрошувати Україну до військово-політичного блоку під час саміту у Вільнюсі.

Як експрем’єр написав у своїй колонці у виданні DailyMail, Заходу слід бути сильним і покласти край марнослів’ю, прийнявши Україну в НАТО якнайшвидше.

– Коли лідери НАТО приїхали до Вільнюса цього тижня, було абсолютно очевидно, що вони повинні робити. Вони повинні були бути сильними. У цьому весь сенс НАТО, – почав він.

Джонсон підкреслив, що лідери Альянсу повинні були показати, що їх у жодному разі не лякає президент РФ Володимир Путін і брязкання зброєю Кремля.

– Вони повинні були показати, що країни НАТО визнають безмірність української жертви і ті зобов’язання, які це накладає на нас на Заході, і повинні були дати відповідну відповідь. Понад 500 днів українці чинять опір наступу Росії, який вони нічим – повторюю, нічим – не спровокували. Їхні міста піддаються безладним бомбардуванням, жінок ґвалтують, дітей викрадають, а в Криму існують табори, де військовополонених чоловіків систематично каструють. Вважається, що загинуло понад 100 тис. українських військовослужбовців і незліченна кількість мирних жителів, а десять мільйонів українців були змушені покинути свої будинки, – написав Джонсон.

Він підкреслив, що лідерам країн НАТО варто було висловити колективну повагу і подяку за героїчний опір України, під час якого не постраждав і не загинув жоден солдат НАТО, “тому що ми в країнах НАТО знаємо – і постійно говоримо, – що українці борються за всіх нас”.

За словами експрем’єра Британії, саме своєю нерішучістю Захід спонукав Путіна вторгнутися в Україну.

– Жодна країна не зробила і не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО. Жодні збройні сили не є більш грізними і більш ефективними у використанні зброї НАТО. Жодна країна більше не потребує членства в НАТО, – наголосив Джонсон.

Він додав, що від військово-політичного блоку вимагалося лише надати офіційному Києву чіткий графік, який вказував би, що Україну чекають в Альянсі одразу після війни.

– Усе, що українці отримали цього тижня, – це “запрошення” вступити в НАТО, “коли союзники домовляться і коли будуть виконані умови”. Не дивно, що спочатку президенту Зеленському було важко приховати своє розчарування. Коли союзники згодні? Коли умови дотримано? Згідно з бухарестськими висновками, союзники про все це домовилися ще 15 років тому! – написав Джонсон, говорячи про Будапештський меморандум.

Британський політик наголосив, що Україна позбавлена формальних гарантій безпеки за Статтею 5 НАТО, а тому очільник Кремля продовжить свій терор.

– Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років спілкування з Путіним? Поки він думає, що є шанс повернути Україну назад в орбіту Москви – поки він думає, що може відтворити Радянський Союз, – він буде намагатися, – написав Джонсон.

Колишній глава уряду Британії додав, що його країна “жорстко проводить закулісну компанію” і прагне встановити графік вступу України до НАТО, а небажання щодо ухвалення такого рішення “лежить не в Лондоні”, підсумував він.

Борис Джонсон підкреслив, що головною проблемою нерішучості з боку країн НАТО є віра в мирні переговори з агресором.

– Вони вважають, що зараз ми маємо бути майстерно двозначними, тому що вони думають, що питання про членство України в НАТО ще може бути частиною угоди. Ви можете укласти угоду з Путіним, думають вони: ви виводите свої війська, і ми не дамо Україні вступити в НАТО. Це безумство. Протягом усієї цієї війни Захід мав тенденцію повторювати одну й ту саму помилку знову і знову: переоцінювати Путіна і недооцінювати Україну, – написав він.

Джонсон також підкреслив, що Захід повинен надати українцям повітряне прикриття – винищувачі F-16.

Також колишній прем’єр нагадав, що безпека і стабільність, яка передбачається 5-ю статтею НАТО, раніше спрацювала для країн Балтії та Східної Європи.

– Тепер це єдиний шлях вперед для України. Настав час бути сильними, покінчити зі скупими зволіканнями – і якнайшвидше ввести Україну в НАТО, – резюмував він.

Джерело : Daily Mail

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