Это единственный выбор, который у нас есть. Геращенко ответил на твит Маска относительно кассетных боеприпасов для Украины

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко раскритиковал твит Илона Маска о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Об этом он написал в своем Twitter.

– Дело в том, господин Маск, что у украинцев здесь нет хороших вариантов. Если мы сдадимся и прекратим бороться, это не спасет нам жизнь. Россия превратит всю Украину в один большой концентрационный лагерь, убивая, грабя и насилуя — это мы видели на каждом куске территории, которую мы деоккупировали. (И тогда Россия пойдет дальше, потому что успокоение террористов только ухудшает их — опять же, мы видели, что отсутствие международной реакции на вторжение в Грузию подтолкнуло Путина к вторжению в Крым, а это, в свою очередь, подтолкнуло его к полномасштабному вторжению вторжения в Украину), – написал он.

Геращенко отметил, что украинский народ выбирает борьбу, борьбу за выживание.

– Это единственный выбор, который у нас есть. И мы благодарны всем нашим союзникам, которые помогают нам бороться, – подчеркнул советник министра внутренних дел.

Напомним, накануне Илон Маск высказался на своей странице в Twitter о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов. Он написал, что “Россия имеет как минимум в 4 раза больше артиллерии, чем Украина, и в 10 раз больше боеприпасов” и назвал поставки Украине кассетных бомб унижением для США, что не дает “никаких результатов”.

Напомним, Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их в войне против российских оккупантов.

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN отметил, что украинские военные пообещали применять переданные американцами кассетные боеприпасы там, где они будут нести минимальный риск для гражданского населения.

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