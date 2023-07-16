Это единственный выбор, который у нас есть. Геращенко ответил на твит Маска относительно кассетных боеприпасов для Украины
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко раскритиковал твит Илона Маска о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.
Об этом он написал в своем Twitter.
– Дело в том, господин Маск, что у украинцев здесь нет хороших вариантов. Если мы сдадимся и прекратим бороться, это не спасет нам жизнь. Россия превратит всю Украину в один большой концентрационный лагерь, убивая, грабя и насилуя — это мы видели на каждом куске территории, которую мы деоккупировали. (И тогда Россия пойдет дальше, потому что успокоение террористов только ухудшает их — опять же, мы видели, что отсутствие международной реакции на вторжение в Грузию подтолкнуло Путина к вторжению в Крым, а это, в свою очередь, подтолкнуло его к полномасштабному вторжению вторжения в Украину), – написал он.
Геращенко отметил, что украинский народ выбирает борьбу, борьбу за выживание.
– Это единственный выбор, который у нас есть. И мы благодарны всем нашим союзникам, которые помогают нам бороться, – подчеркнул советник министра внутренних дел.
Напомним, накануне Илон Маск высказался на своей странице в Twitter о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов. Он написал, что “Россия имеет как минимум в 4 раза больше артиллерии, чем Украина, и в 10 раз больше боеприпасов” и назвал поставки Украине кассетных бомб унижением для США, что не дает “никаких результатов”.
Напомним, Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их в войне против российских оккупантов.
Министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN отметил, что украинские военные пообещали применять переданные американцами кассетные боеприпасы там, где они будут нести минимальный риск для гражданского населения.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова