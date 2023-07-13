Україна вже отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський

Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів, але поки не застосовувала їх у війні проти російських окупантів.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

– Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси, – Ред.), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою, – Ред.), – сказав він.

За словами командувача, росіяни розуміють, що отримавши ці боєприпаси, Україна матиме перевагу.

– Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість це використовувати, – зазначив Тарнавський.

За його словами, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище керівництво.

Він також наголосив, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо ті окуповані військами РФ.

– Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані, – додав він.

Міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв’ю CNN зазначив, що українські військові пообіцяли застосовувати передані американцями касетні боєприпаси там, де вони нестимуть мінімальний ризик для цивільного населення.

За словами глави Пентагону, українська армія обіцяє застосовувати касетні боєприпаси “у відповідних місцях” поза населеними пунктами.

– Вони записуватимуть, де застосовували їх, і розставлятимуть пріоритети під час розмінування. А ми їм будемо в цьому допомагати – у тих місцях, де вони створять для нас умови, – додав Остін.

7 липня США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155 мм.

Джерело : CNN

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