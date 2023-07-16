Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Це єдиний вибір, який у нас є. Геращенко відповів на твіт Маска щодо касетних боєприпасів для України

Антон Геращенко
Фото: УНІАН

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкритикував твіт Ілона Маска щодо надання Україні касетних боєприпасів. 

Про це він написав у своєму Twitter.

– Річ у тому, пане Маск, що в українців тут немає хороших варіантів. Якщо ми здамося і припинимо боротися, це не врятує нам життя. Росія перетворить всю Україну на один великий концентраційний табір, вбиваючи, грабуючи та ґвалтуючи – це ми бачили на кожному шматку території, яку ми деокупували. (І тоді Росія піде далі, тому що заспокоєння терористів лише погіршує їх — знову ж таки, ми бачили, що відсутність міжнародної реакції на вторгнення до Грузії підштовхнула Путіна до вторгнення в Крим, а це, своєю чергою, підштовхнуло його до повномасштабного вторгнення вторгнення в Україну), – написав він. 

Геращенко зазначив, що український народ обирає боротьбу, боротьбу за виживання. 

– Це єдиний вибір, який у нас є. І ми вдячні всім нашим союзникам, які допомагають нам боротися, – наголосив радник міністра внутрішніх справ. 

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск висловився на своїй сторінці у Twitter щодо надання ЗСУ касетних боєприпасів. Він написав, що “Росія має щонайменше в 4 рази більше артилерії, ніж Україна, і в 10 разів більше боєприпасів” і назвав постачання Україні касетних бомб приниження для США, що не дає “жодних результатів”.

Нагадаємо, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США,  але поки не застосовувала їх у війні проти російських окупантів.

Міністр оборони СШАЛлойд Остін в інтерв’ю CNN зазначив, що українські військові пообіцяли застосовувати передані американцями касетні боєприпаси там, де вони нестимуть мінімальний ризик для цивільного населення.

Читайте також
Експерт пояснив, як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ у контрнаступі
Це єдиний вибір, який у нас є. Геращенко відповів на твіт Маска щодо касетних боєприпасів для України

Ілон Маск, Антон Геращенко, Зброя для України, касетні боєприпаси
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Це зробить українську артилерію більш смертоносною: NYT про передання касетних боєприпасів
касетні боєприпаси США
Для РФ прийшов час розплати: Череватий про надання Україні касетних боєприпасів
Це єдиний вибір, який у нас є. Геращенко відповів на твіт Маска щодо касетних боєприпасів для України
Україна вже отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Снаряди, боєприпаси
Касетні боєприпаси змінять правила гри у війні з РФ – Резніков
Олексій Резніков
Є домовленість про додаткові установки Patriot та ракети для них від Німеччини – Зеленський
Зеленський Шольц
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Це єдиний вибір, який у нас є. Геращенко відповів на твіт Маска щодо касетних боєприпасів для України
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Це єдиний вибір, який у нас є. Геращенко відповів на твіт Маска щодо касетних боєприпасів для України
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь