Це єдиний вибір, який у нас є. Геращенко відповів на твіт Маска щодо касетних боєприпасів для України
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкритикував твіт Ілона Маска щодо надання Україні касетних боєприпасів.
Про це він написав у своєму Twitter.
– Річ у тому, пане Маск, що в українців тут немає хороших варіантів. Якщо ми здамося і припинимо боротися, це не врятує нам життя. Росія перетворить всю Україну на один великий концентраційний табір, вбиваючи, грабуючи та ґвалтуючи – це ми бачили на кожному шматку території, яку ми деокупували. (І тоді Росія піде далі, тому що заспокоєння терористів лише погіршує їх — знову ж таки, ми бачили, що відсутність міжнародної реакції на вторгнення до Грузії підштовхнула Путіна до вторгнення в Крим, а це, своєю чергою, підштовхнуло його до повномасштабного вторгнення вторгнення в Україну), – написав він.
Геращенко зазначив, що український народ обирає боротьбу, боротьбу за виживання.
– Це єдиний вибір, який у нас є. І ми вдячні всім нашим союзникам, які допомагають нам боротися, – наголосив радник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, напередодні Ілон Маск висловився на своїй сторінці у Twitter щодо надання ЗСУ касетних боєприпасів. Він написав, що “Росія має щонайменше в 4 рази більше артилерії, ніж Україна, і в 10 разів більше боєприпасів” і назвав постачання Україні касетних бомб приниження для США, що не дає “жодних результатів”.
Нагадаємо, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала їх у війні проти російських окупантів.
Міністр оборони СШАЛлойд Остін в інтерв’ю CNN зазначив, що українські військові пообіцяли застосовувати передані американцями касетні боєприпаси там, де вони нестимуть мінімальний ризик для цивільного населення.
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