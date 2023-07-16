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Валентина Чорна, редактор ленты

После деоккупации Крыма Украина может наказать около 10 тыс. человек за сотрудничество с властями РФ — Ташева

Таміла Ташева
Фото: УНИАН

После деоккупации Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тыс. коллаборационистов за сотрудничество с россиянами. Однако власть не будет наказывать тех, кого считает “жертвами” оккупации.

Об этом в интервью Newsweek заявила постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева.

Она предположила, что многие коллаборационисты сбегут из Крыма до того, как туда зайдут ВСУ.

По ее словам, Украина ведет коммуникацию с различными ведомствами и гражданами в Крыму, призывая их по возможности выехать с полуострова, чтобы не сотрудничать с захватчиками.

— Но если вы остаетесь и участвуете в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих судебных процессов, включая люстрацию бывших чиновников — граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями, — заявила она.

В то же время Ташева добавила, что украинцы, которые не сотрудничали с россиянами, будут считаться жертвами оккупации, и власть сделает все, чтобы защитить их права.

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Таміла Ташева

Война в Украине, Криминал, Російська агресія, Таміла Ташева
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