Після деокупації Криму Україна може покарати близько 10 тис. осіб за співпрацю з владою РФ – Ташева

Після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тис. колаборантів за співпрацю з росіянами. Однак влада не каратиме тих, кого вважає “жертвами” окупації.

Про це в інтерв’ю Newsweek заявила постійний представник президента в АРК Таміла Ташева.

Вона припустила, що багато колаборантів втечуть із Криму до того, як туди зайдуть ЗСУ.

За її словами, Україна веде комунікацію з різними відомствами і громадянами в Криму, закликаючи їх за можливості виїхати з півострова, щоб не співпрацювати із загарбниками.

– Але якщо ви залишаєтеся і берете участь у незаконній окупації та військових злочинах, скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності. Це буде непростий процес, тому ми вже розробляємо правову базу для майбутніх судових процесів, включно з люстрацією колишніх чиновників – громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями, – заявила вона.

Водночас Ташева додала, що українці, які не співпрацювали з росіянами, вважатимуться жертвами окупації, і влада зробить усе, щоб захистити їхні права.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.