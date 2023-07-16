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Украина
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В ГПСУ рассказали, есть ли угроза для Украины со стороны вагнеровцев в Беларуси

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Сейчас наемники российской ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, не представляют угрозы для Украины. В то же время их могут использовать для проведения провокаций на границе.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

— Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК пока речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены, — сказал он.

Демченко отметил, что Украина продолжает отслеживать, где именно будут располагаться вагнеровцы и для чего их будут использовать.

Пока из имеющегося количества боевиков нельзя создать ударную группировку, поэтому они не представляют угрозы для Украины.

— Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь, — добавил представитель ГПСУ.

15 июля в Государственной пограничной службе сообщили, что фиксируют движения российских боевиков из ЧВК Вагнера на территорию Беларуси.

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Источник: телемарафон

Андрій Демченко, Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Украина
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