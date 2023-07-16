У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі

Наразі найманці російської ПВК Вагнера, які прибули до Білорусі, не становлять загрози для України. Водночас їх можуть використати для проведення провокацій на кордоні.

Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– Зараз наша розвідка відстежує, що на територію Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК поки не йдеться. Йдеться про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені, – сказав він.

Демченко зазначив, що Україна продовжує відстежувати, де саме будуть розташовуватись вагнерівці і для чого їх використовуватимуть.

Поки що з наявної кількості бойовиків не можна створити ударне угруповання, тому вони не становлять загрози для України.

– Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь, – додав речник ДПСУ.

15 липня у Державній прикордонній службі повідомили, що фіксують рухи російських бойовиків із ПВК Вагнера на територію Білорусі.

Джерело: телемарафон

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