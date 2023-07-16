Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Наразі найманці російської ПВК Вагнера, які прибули до Білорусі, не становлять загрози для України. Водночас їх можуть використати для проведення провокацій на кордоні.

Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– Зараз наша розвідка відстежує, що на територію Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК поки не йдеться. Йдеться про кілька сотень, які в подальшому розміщуються у тих місцях, які були підготовлені, – сказав він.

Демченко зазначив, що Україна продовжує відстежувати, де саме будуть розташовуватись вагнерівці і для чого їх використовуватимуть.

Поки що з наявної кількості бойовиків не можна створити ударне угруповання, тому вони не становлять загрози для України.

– Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для більш серйозних речей. До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь, – додав речник ДПСУ.

15 липня у Державній прикордонній службі повідомили, що фіксують рухи російських бойовиків із ПВК Вагнера на територію Білорусі.

Читайте також
Міноборони Естонії планує закупити зброї на €1,2 млрд в найближчі чотири роки
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі

Джерело: телемарафон

Андрій Демченко, Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Питання територій і членства в НАТО. Експрем’єр Британії розповів про кінець війни для України
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
Картинка після потужних заяв Залужного – Гуменюк про вибухи в Севастополі
Валерій Залужний
Маляр: ворог посилює наступ на Куп’янському напрямку, там ідуть запеклі бої
ЗСУ
Понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежені ексгумації жертв Волинської трагедії
Цвинтар Польща
ЗСУ отримали менше 15% обладнання для розмінування, яке просили у партнерів – WP
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь