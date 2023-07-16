В Генштабе сообщили об успехах ВСУ на Бердянском направлении
Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил о продвижении украинских военных на Бердянском направлении.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
— На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр, — говорится в сообщении.
Спикер отметил, что продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку и разминирование территории, а также наносят поражение противнику.
По словам Шершня, основные усилия противника сосредоточены на Авдеевском направлении. Враг осуществляет штурмы с целью захватить Марьинку и создать условия для захвата Авдеевки.
За один день войска РФ 570 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения.
Украинские войска уничтожили 43 оккупантов, еще 93 были ранены, одного взяли в плен. Также было уничтожено 20 единиц вооружения оккупантов.
Ранее в The Washington Post сообщили, что самая большая проблема украинского контрнаступления — минные поля.
Источник: телемарафон
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