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Украина
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WP: Самая большая проблема украинского контрнаступления — минные поля

WP: Самая большая проблема украинского контрнаступления — минные поля
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска плотно заминировали территории, что привело к существенному замедлению продвижения Сил обороны Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

Указано, что заминированные противотанковыми и противопехотными минами и растяжками участки перед основными опорными пунктами россиян тянутся на 3-10 миль (5-16 км).

Как сообщили украинские защитники в комментарии изданию, это заставило Киев изменить стратегию. Теперь вместо того, чтобы пытаться прорваться с помощью западных боевых машин и танков, подразделения медленно продвигаются вперед пешком.

WP указывает, что борьба Украины на минных полях выявила уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые официальные лица считали ключевыми для Украины, чтобы отвоевать оккупированную территорию у россиян.

— Эти машины получили положительные отзывы от солдат — даже после подрыва на минах большинство людей, находившихся в них, выживают, получив лишь незначительные ранения — но они не смогли самостоятельно прорвать российскую оборону, — пишет издание.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Киев получил менее 15% от того количества оборудования для разминирования, которое он просил у партнеров накануне контрнаступления. Часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе.

Украинские военные рассказали, что систем для разминирования очень мало и они становятся главной мишенью россиян. Поэтому саперам приходится собственноручно разминировать территории.

Кроме того, российские войска могут осуществлять повторное минирование уже очищенной территории с дронов.

Ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс заявил, что Силы обороны Украины продвигаются на разных участках фронта ценой огромных усилий.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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