У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Бердянському напрямку

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив про просування українських військових на Бердянському напрямку.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от на Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр, – йдеться у повідомленні.

Речник зазначив, що тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку та розмінування території, а також завдають ураження противнику.

За словами Шершня, основні зусилля противника зосереджені на Авдіївському напрямку. Ворог здійснює штурми з метою захопити Мар’їнку та створити умови для захоплення Авдіївки.

За один день війська РФ 570 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

Українські війська знищили 43 окупантів, ще 93 були поранені, одного взяли у полон. Також було знищено 20 одиниць озброєння окупантів.

Раніше у The Washington Post повідомили, що найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля.

Джерело: телемарафон

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