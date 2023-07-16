У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Бердянському напрямку
Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив про просування українських військових на Бердянському напрямку.
Про це він сказав в етері телемарафону.
– На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от на Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр, – йдеться у повідомленні.
Речник зазначив, що тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку та розмінування території, а також завдають ураження противнику.
За словами Шершня, основні зусилля противника зосереджені на Авдіївському напрямку. Ворог здійснює штурми з метою захопити Мар’їнку та створити умови для захоплення Авдіївки.
За один день війська РФ 570 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.
Українські війська знищили 43 окупантів, ще 93 були поранені, одного взяли у полон. Також було знищено 20 одиниць озброєння окупантів.
Раніше у The Washington Post повідомили, що найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля.
Джерело: телемарафон
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