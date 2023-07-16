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Юлия Захарченко, редактор ленты

Для успешного контрнаступления: Жовква объяснил, почему визит президента Южной Кореи необходим Украине

Для успешного контрнаступления: Жовква объяснил, почему визит президента Южной Кореи необходим Украине
Фото: Офис президента

Первый в истории визит президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Украину — это важный символ. Сейчас украинцы ведут освободительную борьбу за свой дом, поэтому это важно с точки зрения поддержки стран азиатского региона.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона.

— Он важен с точки зрения символизма. Во время борьбы Украины против российской агрессии нас поддерживают не только наши традиционные европейские, евроатлантические партнеры, но и топ-страны азиатского региона, — считает заместитель главы Офиса президента.

Жовква поделился, что во время визита президента Южной Кореи лидерам удалось обсудить ряд важных тем, которые непосредственно касаются помощи Украине и борьбы за независимость. Однако не все можно озвучить обществу, отметил он.

— Корея уже кое-что сделала и готова сделать еще больше. Будут не только САУ. Корея производит много очень хороших военных компонентов, необходимых нам на поле боя для успешного проведения контрнаступления, — намекнул чиновник.

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Война в Украине, контрнаступ, Офис президента, Південна Корея
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