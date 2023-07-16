Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля

WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська щільно замінували території, що призвело до суттєвого сповільнення просування Сил оборони України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначено, що заміновані протитанковими і протипіхотними мінами та розтяжками ділянки перед основними опорними пунктами росіян тягнуться на 3-10 миль (5-16 км).

Як повідомили українські захисники у коментарі виданню, це змусило Київ змінити стратегію. Тепер замість того, щоб намагатися прорватися за допомогою західних бойових машин і танків, підрозділи повільно просуваються вперед пішки.

WP вказує, що боротьба України на мінних полях виявила вразливість бронетранспортерів і танків – особливо американських бойових машин Bradley  і німецьких танків Leopard, які офіційні особи вважали ключовими для України, щоб відвоювати окуповану територію у росіян.

– Ці машини отримали схвальні відгуки від солдатів – навіть після підриву на мінах більшість людей, які перебували в них, виживають, отримавши лише незначні поранення – але вони не змогли самостійно прорвати російську оборону, – пише видання.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності розповів, що Київ отримав менше 15% від тієї кількості обладнання для розмінування, яку він просив у партнерів напередодні контрнаступу. Частина цього обладнання прибула лише минулого тижня.

Українські військові розповіли, що систем для розмінування дуже мало і вони стають головною мішенню росіян. Тому саперам доводиться власноруч розміновувати території.

Окрім того, російські війська можуть здійснювати повторне мінування вже очищеної території з дронів.

Раніше директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс заявив, що Сили оборони України просуваються на різних ділянках фронту ціною величезних зусиль.

Читайте також
Для успішного контрнаступу: Жовква пояснив, чому візит президента Південної Кореї необхідний Україні
WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Треба встигнути провести контрнаступ до того, як РФ проведе масову мобілізацію – аналітик
ЗСУ, українська армія
Вибухівка здетонувала під час гри: на Херсонщині дістали контузію двоє хлопчиків
Швидка допомога
Чистка в лавах російської армії: за що звільнили ще одного генерала
WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 16.07.2023
Deepstate map
У Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Бердянському напрямку
WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь