WP: Найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля
Російські війська щільно замінували території, що призвело до суттєвого сповільнення просування Сил оборони України.
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначено, що заміновані протитанковими і протипіхотними мінами та розтяжками ділянки перед основними опорними пунктами росіян тягнуться на 3-10 миль (5-16 км).
Як повідомили українські захисники у коментарі виданню, це змусило Київ змінити стратегію. Тепер замість того, щоб намагатися прорватися за допомогою західних бойових машин і танків, підрозділи повільно просуваються вперед пішки.
WP вказує, що боротьба України на мінних полях виявила вразливість бронетранспортерів і танків – особливо американських бойових машин Bradley і німецьких танків Leopard, які офіційні особи вважали ключовими для України, щоб відвоювати окуповану територію у росіян.
– Ці машини отримали схвальні відгуки від солдатів – навіть після підриву на мінах більшість людей, які перебували в них, виживають, отримавши лише незначні поранення – але вони не змогли самостійно прорвати російську оборону, – пише видання.
Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності розповів, що Київ отримав менше 15% від тієї кількості обладнання для розмінування, яку він просив у партнерів напередодні контрнаступу. Частина цього обладнання прибула лише минулого тижня.
Українські військові розповіли, що систем для розмінування дуже мало і вони стають головною мішенню росіян. Тому саперам доводиться власноруч розміновувати території.
Окрім того, російські війська можуть здійснювати повторне мінування вже очищеної території з дронів.
Раніше директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс заявив, що Сили оборони України просуваються на різних ділянках фронту ціною величезних зусиль.
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