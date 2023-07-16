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Украина
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ВСУ получили менее 15% запрашиваемого у партнеров оборудования для разминирования — WP

ВСУ получили менее 15% запрашиваемого у партнеров оборудования для разминирования — WP

Украина получила менее 15% от того количества оборудования для разминирования, которое просила у западных партнеров накануне контрнаступления.

Об этом пишет The Washington Post.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Украине нужно специальное дистанционное оборудование для разминирования. В частности, Силы обороны уже используют предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но “они также уничтожаются”, а потому “их нужно много”.

Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил изданию, что Киев получил менее 15% от того количества саперного и инженерного оборудования, в том числе MICLIC, которое он просил у союзников накануне контрнаступления. По словам чиновника, часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сообщили WP, что они проинформировали своих западных коллег о том, что Силам обороны срочно нужно больше систем разминирования, таких как торпедные взрывные заряды Bangalore.

В свою очередь американские официальные лица отметили, что Вашингтон работает над тем, чтобы вскоре предоставить Украине больше не только систем MICLIC, но и зарядов, которые используются для подрыва длинных рядов мин.

В WP также сообщили, что самая большая проблема украинского контрнаступления — минные поля.

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ВСУ получили менее 15% запрашиваемого у партнеров оборудования для разминирования — WP

Фото: Командование Объединенных сил

Источник: The Washington Post
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Міна
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