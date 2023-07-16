ЗСУ отримали менше 15% обладнання для розмінування, яке просили у партнерів – WP

Україна отримала менше 15% від тієї кількості обладнання для розмінування, яку просила у західних партнерів напередодні контрнаступу.

Про це пише The Washington Post.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що Україні потрібне спеціальне дистанційне обладнання для розмінування. Зокрема, Сили оборони вже використовують надані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), але “вони також знищуються”, а тому “їх потрібно багато”.

Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив виданню, що Київ отримав менше 15% від тієї кількості саперного та інженерного обладнання, зокрема MICLIC, яку він просив у союзників напередодні контрнаступу. За словами урядовця, частина цього обладнання прибула лише минулого тижня.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков повідомили WP, що вони поінформували своїх західних колег про те, що Силам оборони терміново потрібно більше систем розмінування, таких як торпедні вибухові заряди Bangalore.

Американські офіційні особи зазначили, що Вашингтон працює над тим, щоб незабаром надати Україні більше не лише систем MICLIC, але й зарядів, які використовуються для підриву довгих рядів мін.

У WP також повідомили, що найбільша проблема українського контрнаступу – мінні поля.

Фото: Командування Об’єднаних сил

Джерело : The Washington Post

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