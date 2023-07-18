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Вже без РФ: Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні він направив офіційні листи лідеру Туреччини Ердогану і генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога у тристоронньому форматі.

– Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу.

Нагадаємо, що 17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію.

За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Чорноморська зернова ініціатива
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