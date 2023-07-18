Завершение зерновой сделки: какие есть альтернативные пути и как это скажется на украинцах

17 июля, в день завершения зерновой сделки, секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продолжать ее действие. Какие есть альтернативные пути поставки зерна, как это скажется на экономике нашей страны и рядовом украинце — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Альтернативные пути

Глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка отметил, что есть несколько альтернативных путей для Украины после прекращения действия зернового соглашения. Кроме железнодорожных колей к границам Украины и автоперевозок, это может быть речная логистика на Дунае, которая заработала в 2023 году. Это прежде всего речные терминалы и сухие порты, так называемые элеваторы.

Кроме того, состоялись расширяющие работы на устье Быстрое и в целом очистка портовых пунктов на портах Дуная.

— Поэтому сейчас ситуация тяжелая очень, во многих случаях критическая, но не настолько критическая, какой была 24 февраля 2022 года, — уверяет эксперт.

И, по словам Крошки, сезон украинского экспорта зерна еще не начался, сейчас идет сбор озимых и яровых культур. Так что время для поиска и внедрения альтернатив есть.

Сейчас же рассматриваются перспективы продления узкой колеи на территории Молдовы и до Львова.

Кроме того, перезапускается речной флот и есть перспективы внедрения контейнерной логистики.

— Отдельный результат, который сейчас рассматривается — это расширение возможностей загрузки и перегрузки судов украинским зерном, в частности перевалка в море. Это повлияет на то, что какая-то альтернатива будет создаваться, — говорит Крошка.

Также он выразил надежду, что Турция и Китай повлияют на решение РФ по восстановлению зерновой сделки.

Влияние на экономику

Последствия могут быть достаточно серьезными, говорит эксперт.

— Если сможем разгрузить объем зерна, который ходил по зерновому коридору, это однозначно создаст нагрузку на пограничные переходы. Они являются узким горлышком в украинском экспорте, потому что, кроме зерна, Украина экспортирует еще много других продуктов, в частности контейнерные перевозки — мясо, молоко, мед, фрукты, — говорит специалист.

Поэтому прекращение зернового коридора повлияет на поставки других продуктов, прежде всего скоропортящихся товаров. К которым относится все, кроме зерна, продукты, в частности баклажаны, огурцы, помидоры, арбузы и прочее.

— Зерно имеет очень большой объем, и если мы сегодня перейдем от погрузки балкеров речных или в портах Одессы, то экспортер будет нагружать железнодорожные вагоны и автотранспорт для того, чтобы перемещать в режиме транзита продукцию в Румынию или Польшу. А это создаст достаточно серьезные очереди на украинской границе. Поэтому здесь возникает вопрос, что делать с продуктами, которые быстро портятся. Это узкое горлышко за счет создания больших очередей на границе сделает невозможным быстрый пропуск тех продуктов, а это серьезно повлияет на экспорт товаров, которыми Украина славится, — объясняет Крошка.

Эта ситуация очень прямо повлияет и на бюджет Украины, ведь если наш экспортер не сможет вывезти продукцию, то он не получит за это деньги. Произойдет уменьшение валютной выручки бюджета.

Пострадают прежде всего небольшие предприятия, особенно те, кто занимается овощами и фруктами.

— Больнее всего прекращение зернового коридора ударит по мелким фермерам. Вопрос в том, что делать фермеру, который вырастил продукцию, но физически не может ее продать. Это может быть критично, потому что больше всего из-за войны пострадали не крупные холдинги, а маленькие предприятии, — говорит эксперт.

Еще возможное последствие — это спекуляции на мировом рынке.

Что будет с ценами

Прекращение зерновой сделки достаточно серьезно повлияет на бизнес в целом, в Украине будет меньше средств, чтобы самостоятельно содержать себя. Что касается цен на продукты, то, по мнению Крошки, внутренний рынок не почувствует повышения.

— Здесь не стоит обобщать, потому что разные продукты, разные сроки хранения, разная сезонность. Так, по фруктам и овощам наоборот в этом году можем получить уменьшение. Что касается муки, хлебобулочных изделий, я думаю, что критически эта ситуация с зерновым соглашением не отразится на ценах. Я не думаю, что будет серьезное колебание цен на внутреннем рынке и подорожание. Разве что общее на уровне инфляции в Украине из-за уменьшения валютной выручки, — объясняет эксперт.

А вот относительно экспортного рынка, то там стоит ожидать роста цен.

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