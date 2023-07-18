Як виглядає Кримський міст після пошкодження: супутникові знімки
Супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту, на якому сьогодні вранці пролунали вибухи, були опубліковані у мережі.
Відповідні фото компанії Maxar Technologies оприлюднив журналіст FT Крістофер Міллер.
– На нових супутникових знімках, зібраних Maxar, видно пошкодження незаконного російського Кримського мосту після ранкової атаки, – йдеться у коментарі.
Нагадаємо, що 17 липня стало відомо про новий вибух на незаконно зведеному Кримському мосту. Відомо, що впали щонайменше два прольоти. Це призвело до величезних заторів та призупинення залізничного руху.
Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що один зруйнований російський міст означає менше зламаних українських життів.
Фото: Maxar Technologies
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська