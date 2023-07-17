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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней — Кулеба

Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней. Это он озвучил в в студии CBS Mornings во время визита в США.

Он сказал, что узнал об инциденте с мостом через Керченский пролив из новостей и из-за разницы во времени еще нет официальной информации.

— Правда заключается в том, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней. Потому что этот мост используется для подкрепления российской армии в оккупированном Крыму и на оккупированной южной территории Украины дополнительными ресурсами, — сказал Кулеба.

Комментируя прекращение Россией зерновой сделки, Кулеба заявил, что страна-агрессор использует голод как инструмент, медленно убивая зерновую инициативу, которая помогала Украине экспортировать зерно по всему миру после полномасштабного вторжения России.

— Хватит играть в голодные игры, — добавил глава МИД Украины.

17 июля, в день завершения действия зерновой сделки, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать ее действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

Также 17 июля стало известно о новом взрыве на незаконно возведенном Крымском мосту. Известно, что упали по меньшей мере два пролета. Это привело к огромным пробкам и приостановке железнодорожного движения.

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Скриншот: CBS Mornings

Дмитрий Кулеба, Зерно, Керченский мост, МИД, Черноморская зерновая инициатива
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