Один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней. Это он озвучил в в студии CBS Mornings во время визита в США.

Он сказал, что узнал об инциденте с мостом через Керченский пролив из новостей и из-за разницы во времени еще нет официальной информации.

Комментируя прекращение Россией зерновой сделки, Кулеба заявил, что страна-агрессор использует голод как инструмент, медленно убивая зерновую инициативу, которая помогала Украине экспортировать зерно по всему миру после полномасштабного вторжения России.

— Хватит играть в голодные игры, — добавил глава МИД Украины.

“Stop playing hunger games”: Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is “using hunger as an instrument” as it “slowly kills the grain initiative” that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F

— CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023