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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

До Білорусі вже вивезли понад 2 тисячі дітей, до осені їхня кількість може збільшитися – The Telegraph

дитина плаче, насильство, діти
Фото: Unsplash

Близько 2 150 українських дітей віком від 6 років було вивезено до Білорусі з вересня 2022 року, до осені їхня кількість може збільшитися до 3000.

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що це відбувається з відома президента Білорусі Олександра Лукашенка, що робить його прямим співучасником воєнних злочинів Росії.

У матеріалі Belarus abducts thousands of Ukrainian children (Білорусь викрадає тисячі українських дітей) йдеться, що до Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) передано докази причетності Лукашенка та інших офіційних осіб Білорусі до масових викрадень українських дітей, що вже стало підставою для видання МКС ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини цієї країни Марії Львової-Бєлової.

У білоруській опозиційній групі Національне антикризове управління, яке передало документи до МКС, зазначили, що Лукашенко “є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до Білорусі” та “безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів”.

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Видання інформує, що вивезених до Білорусі українських дітей розміщують у Мінській області у санаторії Острошицьке містечко, центрі Зубренок і таборі Дубрава, а також у таборі Золоті піски на Гомельщині.

The Telegraph також публікує відео, яке було знято, як стверджується, у санаторії Дубрава. На записі білоруські співачки Груздєви виступають перед українськими дітьми та бажають Байдену та Зеленському “здохнути” і щоб “Путін процвітав та взяв під контроль усю Україну”.

Як зазначають журналісти, в аналогічних таборах у Росії діти зазнавали примусового “перевиховання”, їх били за непослух, а також налаштовували проти України. У деяких випадках дітей змушували проходити військову підготовку.

Війна в Україні, Російська агресія
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