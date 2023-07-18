Бербок в ООН призвала вернуть похищенных Россией украинских детей

Министр обороны Германии Анналена Бербок призвала Организацию объединенных наций вместе с государствами-членами и другими международными организациями объединить усилия для возвращения украинских детей, похищенных оккупантами и вывезенных на территорию РФ.

Об этом она заявила 17 июля на заседании Совбеза ООН на уровне глав внешнеполитических ведомств по поддержанию мира в Украине.

— Несмотря на все разногласия, одно убеждение должно быть вне сомнения: депортированные дети принадлежат их родителям…Когда злоумышленник не останавливается даже на детях, трагедия оборачивается страшной бесчеловечностью, — подчеркнула она.

Бербок также призвала расследовать факты таких депортаций в РФ, а страну-агрессора не пытаться всех обмануть, потому что мир видел все собственными глазами и слышал истории матерей, чьих детей украло правительство России.

Глава Минобороны ФРГ призналась, что постоянно представляет, как бы чувствовала себя, если бы это были ее дети.

По состоянию на 15 июля в Украину удалось вернуть только 383 детей, которых принудительно вывезли российские оккупанты с временно оккупированной территории в РФ. Страна-агрессор не предоставляет никакой информации об украинских детях, которых незаконно депортировали.

Источник : Deutsche Welle

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.