Договорились работать вместе: Зеленский обсудил с Гутерришем зерновое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем ситуацию по зерновой сделке, продолжение которой блокирует РФ.

Стороны договорились работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия по путям в Черном море.

— Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация — в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен. Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без России.

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