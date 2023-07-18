Домовились працювати разом: Зеленський обговорив з Гутеррешем зернову угоду
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсекретарем ООН Антоніо Гутеррешем ситуацію щодо зернової угоди, продовження якої блокує РФ.
Сторони домовилися працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.
– Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен. Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти, – наголосив Володимир Зеленський.
Раніше Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової ініціативи чи її аналога у тристоронньому форматі, без Росії.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська