Домовились працювати разом: Зеленський обговорив з Гутеррешем зернову угоду

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсекретарем ООН Антоніо Гутеррешем ситуацію щодо зернової угоди, продовження якої блокує РФ.

Сторони домовилися працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

– Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Найбільш критична ситуація – в таких країнах Африки і Азії, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ємен. Чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти, – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової ініціативи чи її аналога у тристоронньому форматі, без Росії.

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