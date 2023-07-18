Почти четыре десятка артсистем и 11 дронов — потери РФ за последние сутки

С начала большой войны потери РФ в Украине достигли 239 010 военных убитыми, из которых за последние сутки — 710, сообщает Генеральный штаб в сводке от 18 июля.

Также ВСУ уничтожили много вражеской техники. Только артиллерийских систем — 38 единиц, а еще 17 боевых бронированных машин, четыре реактивные системы залпового огня, 11 беспилотников и т. п.

Ориентировочные потери России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года:

личный состав — около 239 010 (+710);

танки — 4 119 (+4);

боевые бронированные машины — 8 051 (+17);

артиллерийские системы — 4 542 (+38);

РСЗВ — 689 (+4);

средства ПВО — 428;

самолеты — 315;

вертолеты — 310;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 839 (+11);

крылатые ракеты — 1 273;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 7 086 (+27);

специальная техника — 677.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог.

Источник : Генштаб ВСУ

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