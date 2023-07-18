Почти четыре десятка артсистем и 11 дронов — потери РФ за последние сутки
С начала большой войны потери РФ в Украине достигли 239 010 военных убитыми, из которых за последние сутки — 710, сообщает Генеральный штаб в сводке от 18 июля.
Также ВСУ уничтожили много вражеской техники. Только артиллерийских систем — 38 единиц, а еще 17 боевых бронированных машин, четыре реактивные системы залпового огня, 11 беспилотников и т. п.
Ориентировочные потери России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года:
- личный состав — около 239 010 (+710);
- танки — 4 119 (+4);
- боевые бронированные машины — 8 051 (+17);
- артиллерийские системы — 4 542 (+38);
- РСЗВ — 689 (+4);
- средства ПВО — 428;
- самолеты — 315;
- вертолеты — 310;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 839 (+11);
- крылатые ракеты — 1 273;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 7 086 (+27);
- специальная техника — 677.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская