Валентина Летяк, редакторка стрічки
Майже чотири десятки артсистем та 11 дронів – втрати РФ за останню добу
З початку великої війни втрати РФ в Україні сягнули 239 010 військових вбитими, з яких за останню добу – 710, повідомляє Генеральний штаб у зведенні 18 липня.
Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Лише артилерійських систем – 38 одиниць, а ще 17 бойових броньованих машин, чотири реактивні системи залпового вогню, 11 безпілотників тощо.
Орієнтовні втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року:
- особовий склад ‒ близько 239 010 (+710);
- танки ‒ 4 119 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 8 051 (+17);
- артилерійські системи – 4 542 (+38);
- РСЗВ – 689 (+4);
- засоби ППО ‒ 428;
- літаки – 315;
- гелікоптери – 310;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11);
- крилаті ракети ‒ 1 273;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 086 (+27);
- спеціальна техніка ‒ 677.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог.
Читайте такожКарта бойових дій на 18.07.2023 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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