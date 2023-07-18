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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Майже чотири десятки артсистем та 11 дронів – втрати РФ за останню добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку великої війни втрати РФ в Україні сягнули 239 010 військових вбитими, з яких за останню добу – 710, повідомляє Генеральний штаб у зведенні 18 липня.

Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Лише артилерійських систем – 38 одиниць, а ще 17 бойових броньованих машин, чотири реактивні системи залпового вогню, 11 безпілотників тощо.

Орієнтовні втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року:

  • особовий склад ‒ близько 239 010 (+710);
  • танки ‒ 4 119 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 8 051 (+17);
  • артилерійські системи – 4 542 (+38);
  • РСЗВ – 689 (+4);
  • засоби ППО ‒ 428;
  • літаки – 315;
  • гелікоптери – 310;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11);
  • крилаті ракети ‒ 1 273;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 7 086 (+27);
  • спеціальна техніка ‒ 677.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

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