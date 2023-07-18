Майже чотири десятки артсистем та 11 дронів – втрати РФ за останню добу

З початку великої війни втрати РФ в Україні сягнули 239 010 військових вбитими, з яких за останню добу – 710, повідомляє Генеральний штаб у зведенні 18 липня.

Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Лише артилерійських систем – 38 одиниць, а ще 17 бойових броньованих машин, чотири реактивні системи залпового вогню, 11 безпілотників тощо.

Орієнтовні втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року:

особовий склад ‒ близько 239 010 (+710);

танки ‒ 4 119 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 8 051 (+17);

артилерійські системи – 4 542 (+38);

РСЗВ – 689 (+4);

засоби ППО ‒ 428;

літаки – 315;

гелікоптери – 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 839 (+11);

крилаті ракети ‒ 1 273;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 7 086 (+27);

спеціальна техніка ‒ 677.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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