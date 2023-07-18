В разведке Британии заметили продвижение ВСУ и армии РФ на разных направлениях

В течение прошлой недели как Силы обороны Украины, так и российские оккупационные войска “достигли незначительных успехов” на разных направлениях фронта, говорят в разведке Минобороны Великобритании.

— На северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса вблизи Кременной. Украина продолжает прилагать значительные усилия для удержания Бахмута, — говорится в сводке.

Британские разведчики отмечают, что в районе Бахмута российские силы неустойчивы, но пока держатся, а вокруг Авдеевки продолжают попытки локальных штурмов, но без особого успеха.

По данным разведки, на юге украинские войска продолжают наступать как минимум на двух направлениях, но вряд ли уже прорвали основные оборонительные рубежи армии РФ.

— В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста. Это является дополнительным вызовом для российского командования, которое, вероятно, обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга, — подытожили в британсткой разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/y0aBnduf3I ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/R14GoWwRdg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 18, 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить по интерактивной карте боевых действий и карте воздушных тревог.

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