РФ намагається перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку – Череватий
Російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку фронту.
Про це на брифінгу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
– Тут (на Лимано-Куп’янському напрямку, – Ред.) ворог намагається перехопити ініціативу. Сили оборони стримують його, – сказав він.
Череватий додав, що цей напрямок є лідером за артилерійськими ударами. Так, за добу росіяни 536 разів били різними типами й калібрами артилерії.
Також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів. Українські військові знищили 34 загарбників та поранили ще 115. Вони також підбили російський танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку Піон, дві гармати, безпілотник, три склади боєприпасів та сім авто, які підвозили боєприпаси.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська