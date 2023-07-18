РФ намагається перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку – Череватий

Російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку фронту.

Про це на брифінгу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Тут (на Лимано-Куп’янському напрямку, – Ред.) ворог намагається перехопити ініціативу. Сили оборони стримують його, – сказав він.

Череватий додав, що цей напрямок є лідером за артилерійськими ударами. Так, за добу росіяни 536 разів били різними типами й калібрами артилерії.

Також на цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів. Українські військові знищили 34 загарбників та поранили ще 115. Вони також підбили російський танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку Піон, дві гармати, безпілотник, три склади боєприпасів та сім авто, які підвозили боєприпаси.

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