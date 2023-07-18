Російські ДРГ активізувалися на півночі, але ЗСУ готові до будь-яких загроз – Наєв

У північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Окупанти обстрілюють ці території з РСЗВ, артилерії, мінометів та завдають авіаударів.

– Також помічені намагання противника застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, – повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Водночас запевнив, що сили оперативно-стратегічного угрупування військ Північ повністю готові до відбиття будь-яких загроз із боку РФ.

За його словами, Генштаб передбачив заходи посилення позицій у разі можливого загострення ситуації, проте на сьогодні кількість сил та засобів на цьому напрямку достатня.

– Загалом РФ не полишає спроб проведення бойових дій на цих напрямках. Ми це розуміємо та вживаємо усіх необхідних заходів, передусім для захисту мирного населення та посилення можливостей наших військ, – підсумував Наєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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