Загнанный в тупик в Бахмуте враг открывает новые направления: Маляр объяснила тактику РФ

Чтобы остановить продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении, российские войска начинают наступление на других направлениях. Таким образом враг пытается заставить ВСУ перебрасывать силы и средства на другие участки фронта.

Так заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини объяснила тактику российского командования на востоке, которую оно применяет не впервые.

— То, что происходит на востоке, это абсолютно предсказуемая реакция врага на наше продвижение. Они начали паниковать, потому что на Бахмутском направлении, на южном фланге города ежедневно мы понемногу, но продвигаемся, и основные господствующие высоты заняты украинскими войсками. Это очень донимает врага, они не могут ни передвигаться по Бахмуту, ни выйти оттуда, поэтому используют другие тактики, чтобы остановить наше наступление, — объяснила она.

По ее словам, сейчас ключевая задача РФ, поскольку она не может наступать, включать дополнительные направления — это сейчас происходит на Купянском направлении.

— Они там с субботы наступают, действительно подтянули туда силы, но это происходит в ответ на наше наступление на Бахмутском направлении. И сейчас ВСУ очень мужественно там противостоят, — отметила заместитель главы Минобороны.

Что касается ситуации на юге, то здесь, как отметила Маляр, ситуация стабильная в пользу украинских войск — “мы постепенно, но очень уверенно продвигаемся вперед, безусловно, с препятствиями со стороны врага”.

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