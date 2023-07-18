Сирський про контрнаступ: Україна має одну очевидну перевагу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, проте у Сил оборони є одна очевидна перевага над окупантами.

– Єдність військового керівництва та довіра солдат одне до одного є сильною стороною нашої армії, – пояснив він в інтерв’ю ВВС.

За його словами, це контрастує з російською військовою ієрархією, яка страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування.

Водночас зауважує, що наразі отримати швидкі результати контрнаступу практично неможливо, оскільки окупанти збудували міцні оборонні споруди та замінували територію.

– Тому наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б, – підсумував генерал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Military Media Center

Джерело : ВВС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.