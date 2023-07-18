Призывал топить украинских детей: СБУ сообщила о еще одном подозрении экс-директору RT

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении экс-директору по вещанию российского телеканала Russia Today Антону Кузнецову-Красовскому, который призывал к геноциду украинцев.

Как сообщила пресс-служба СБУ, в одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей.

Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today и на собственных каналах пропагандиста на платформе YouTube и в мессенджере Telegram, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков.

На основании этих фактов следователи СБУ сообщили пропагандисту о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 УК Украины (Публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы).

В СБУ отметили, поскольку злоумышленник скрывается от правосудия за рубежом, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

По материалам СБУ, в феврале 2023 года Кузнецов-Красовский был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества. Пропагандист настраивал российскую аудиторию против украинцев и призывал физически уничтожить часть украинского народа.

Источник : СБУ

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