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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Закликав топити українських дітей: СБУ повідомила про ще одну підозру ексдиректору RT

антон кузнєцов-красовський

Служба безпеки України повідомила про нову підозру ексдиректору з мовлення російського телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до геноциду українців.

Як повідомила пресслужба СБУ, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today та на власних каналах пропагандиста на платформі YouTube і в месенджері Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

На підставі цих фактів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про нову підозру за ч. 2 ст. 442 КК України (Публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

У СБУ зауважили, оскільки зловмисник переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

За матеріалами СБУ, в лютому 2023 року Кузнєцова-Красовського було засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Пропагандист налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити частину українського народу.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська пропаганда, СБУ
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