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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Физическое восстановление Каховской ГЭС может занять 6-7 лет — Укргидроэнерго

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Кабмин на заседании 18 июля утвердил постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне.

Директор департамента инвестиционной экспертизы и поддержки Укргидроэнерго Олег Ососков отметил, что одобренным постановлением предусмотрено два этапа начала реализации восстановления Каховской ГЭС.

Каждый из этапов займет по два года. А вот физическое восстановление самой ГЭС, по предварительным оценкам, составит 6-7 лет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости во время общения с ведущей Яной Брензей.

— На первом этапе планируется разработать проектную документацию на гидротехнические сооружения, которые обеспечат будущую строительную площадку для осушения территории разрушенной станции, ее обследования и разработки проекта восстановления полностью Каховской ГЭС, — сказал он.

По его словам, в этот этап дополнительно входит проведение исследования режимов работы Днепровской ГЭС в Запорожье. А именно, сможет ли станция в таких режимах работать, учитывая конец летнего сезона, когда уровни в Днепре будут падать.

Ососков добавил, что, возможно, будут разработаны дополнительные меры для обеспечения нормальной работы Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2.

Второй этап планируют начать после освобождения левобережья Днепра от российских оккупантов. Планируется начать строительство гидротехнических сооружений.

— Это будут временные плотины для того, чтобы можно было защитить котлован строительства и направить русло Днепра через ту часть водосливной плотины, которая осталась не разрушена после подрыва. После расчистки и разборки разрушенных конструкций будет разработан проект на восстановление Каховской ГЭС, — сказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 18 июля сообщил, что проект будет координировать Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго.

Каховська ГЕС, Укргідроенерго
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