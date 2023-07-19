Фізична відбудова Каховської ГЕС може зайняти 6-7 років – Укргідроенерго

Кабмін на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков зазначив, що схваленою постановою передбачено два етапи початку реалізації відбудови Каховської ГЕС.

Кожен з етапів займе по два роки. А ось фізична відбудова самої ГЕС, за попередніми оцінками, складе 6-7 років.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини під час спілкування із ведучою Яною Брензей.

— На першому етапі планується розробити проєктну документацію на гідротехнічні споруди, які забезпечать майбутній будівельний майданчик для осушення території зруйнованої станції, її обстеження і розробки проєкту відбудови повністю Каховської ГЕС, – сказав він.

За його словами, у цей етап додатково входить проведення дослідження режимів роботи Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. А саме, чи зможе станція в таких режимах працювати, враховуючи кінець літнього сезону, коли рівні у Дніпрі будуть падати.

Ососков додав, що, можливо, будуть розроблені додаткові заходи для забезпечення нормальної роботи Дніпровської ГЕС-1 та ГЕС-2.

Другий етап планують розпочати після звільнення лівобережжя Дніпра від російських окупантів. Планується розпочати будівництво гідротехнічних споруд.

— Це будуть тимчасові греблі для того, щоб можна було захистити котлован будівництва і направити русло Дніпра через ту частину водозливної греблі, яка залишилася не зруйнована після підриву. Після розчистки і розбирання зруйнованих конструкції буде розроблено проєкт на відбудову Каховської ГЕС, – сказав він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 липня повідомив, що проєкт координуватиме Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго.

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