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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Ирландия выделяет €5 млн на гуманитарную помощь Украине

прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Ирландия выделяет еще €5 млн на гуманитарную помощь Украине.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

— Сегодня я засвидетельствовал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать оказывать финансовую, практическую и политическую помощь Украине. Мы выделяем еще €5 млн на гуманитарную помощь и еще €2 млн через ООН, — сказал Варадкар.

Также он отметил, что Ирландия будет обучать украинских саперов и военных медиков.

Кроме этого, государство предоставило Украине оборудование для восстановления энергоснабжения и очистки воды.

По словам Зеленского, Ирландия предоставила Украине нелетальной помощи на более €170 млн, активно включилась в процесс разминирования.

Во время встречи президент и глава ирландского правительства обсудили реализацию формулы мира, создание компенсационного механизма, вопросы продовольственной безопасности, украинской евроинтеграции и восстановления.

Напомним, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар прибыл в Украину в среду, 19 июля.

Вместе с генеральным прокурором Андреем Костиным он посетил места российских преступлений в Буче Киевской области.

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