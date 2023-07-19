Ирландия выделяет €5 млн на гуманитарную помощь Украине
Ирландия выделяет еще €5 млн на гуманитарную помощь Украине.
Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
— Сегодня я засвидетельствовал президенту Зеленскому, что мы будем продолжать оказывать финансовую, практическую и политическую помощь Украине. Мы выделяем еще €5 млн на гуманитарную помощь и еще €2 млн через ООН, — сказал Варадкар.
Также он отметил, что Ирландия будет обучать украинских саперов и военных медиков.
Кроме этого, государство предоставило Украине оборудование для восстановления энергоснабжения и очистки воды.
По словам Зеленского, Ирландия предоставила Украине нелетальной помощи на более €170 млн, активно включилась в процесс разминирования.
Во время встречи президент и глава ирландского правительства обсудили реализацию формулы мира, создание компенсационного механизма, вопросы продовольственной безопасности, украинской евроинтеграции и восстановления.
Напомним, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар прибыл в Украину в среду, 19 июля.
Вместе с генеральным прокурором Андреем Костиным он посетил места российских преступлений в Буче Киевской области.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая