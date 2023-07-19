Ірландія виділяє €5 на гуманітарну допомогу Україні

Ірландія виділяє ще €5 млн на гуманітарну допомогу Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

– Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу Україні. Ми виділяємо ще €5 млн на гуманітарну допомогу і ще €2 млн через ООН, – сказав Варадкар.

Також він зазначив, що Ірландія навчатиме українських саперів та військових медиків.

Крім цього, держава надала Україні обладнання для відновлення енергопостачання та очистки води.

За словами Зеленського, Ірландія надала Україні нелетальної допомоги на понад €170 млн, активно включилася у процес розмінування.

Під час зустрічі президент та глава ірландського уряду обговорили реалізацію формули миру, створення компенсаційного механізму, питання продовольчої безпеки, української євроінтеграції та відбудови.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар прибув в Україну у середу, 19 липня.

Разом із генеральним прокурором Андрієм Костіним він відвідав місця російських злочинів у Бучі Київської області.