Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии
В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Ирландская делегация уже посетила Бучу, чтобы почтить память жертв российских военных преступлений.
— Сегодня Буча — свободный и безопасный город. Но мы никогда не забудем о страшных массовых убийствах мирных людей, которые совершали здесь российские войска, — отметил генеральный прокурор Андрей Костин.
Генпрокурор рассказал премьер-министру, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.
Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции. Аналогичные случаи фиксируются и в других освобожденных городах.
Напомним, что ранее Бучу в официальным визитом посетил президент Чехии Петр Павел.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая