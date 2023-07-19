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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии

Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии
Фото: Офис генпрокурора

В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Ирландская делегация уже посетила Бучу, чтобы почтить память жертв российских военных преступлений.

— Сегодня Буча — свободный и безопасный город. Но мы никогда не забудем о страшных массовых убийствах мирных людей, которые совершали здесь российские войска, — отметил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генпрокурор рассказал премьер-министру, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.

Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии
Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии
Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии
Посетил Бучу и почтил память жертв: в Украину прибыл премьер Ирландии

Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции. Аналогичные случаи фиксируются и в других освобожденных городах.

Напомним, что ранее Бучу в официальным визитом посетил президент Чехии Петр Павел.

Источник: Офис генпрокурора
Ирландия, Буча, Война в Украине
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